PS5, disponibile nuovo firmware di metà agosto 2023: peso e novità

Mentre continua a risultare disponibile PS5 Standard in offerta su eBay, la stessa console riceve un nuovo aggiornamento firmware. Nella giornata di ieri, 10 agosto 2023, Sony ha rilasciato l’update di metà agosto 2023 per PlayStation 5, portando la console alla versione 23.01-07.61.00.00. Cosa cambia rispetto alla iterazione precedente e quanto pesa?

PS5 si aggiorna a metà agosto: le novità

Disponibile per download e installazione anche in Italia proprio in queste ore, l’aggiornamento per PS5 pesa circa 1.15 GB e non porta con sé grandi novità. Nel changelog ufficialmente fornito dal colosso giapponese, difatti, notiamo esclusivamente la dicitura “miglioramento delle performance di sistema”, segnale che gli sviluppatori si sono limitati alla correzione di bug e alla ottimizzazione del software.

Pur non essendo ricco di contenuti, si tratta di un update che va scaricato al fine di mantenere la propria console di ultima generazione nello stato migliore possibile. Continua nel frattempo l’attesa per il prossimo update, ora disponibile esclusivamente in Beta, che porterà novità sostanziali alla PS5. Tra esse figura la possibilità di avviare lo streaming in 4K dei giochi su PlayStation 5, ma è solo la punta di un succoso iceberg ricco di interventi sull’hardware. Dato che la distribuzione è prevista per i prossimi mesi – manca ancora un periodo specifico -, ai possessori della console non resta che attendere pazientemente novità direttamente da Sony.