Project Q porterà ovunque i giochi della PS5

Dando seguito alle indiscrezioni circolate a inizio aprile, Sony ha presentato Project Q in occasione dell’evento PlayStation Showcase. Si tratta di un dispositivo che permetterà di giocare via Wi-Fi ai giochi istallati sulla PS5, ovunque ci si trovi. Non si tratta del nome definitivo, ma di quello al momento impiegato internamente per identificarlo.

I giochi PS5 in mobilità con Project Q di Sony

A conti fatti, sarà un display da 8 pollici con pannello LCD e risoluzione Full HD, in grado di supportare lo streaming dei titoli a 60 fps. Ai lati troveranno posto due controller, del tutto simili alle metà sinistra e destra del Dual Sense, con trigger adattivi e feedback aptico. Non sarà possibile installare i giochi nella memoria interna (come avviene ad esempio con Switch, Steam Deck o ASUS ROG Ally) né connettersi a un servizio di cloud gaming, almeno stando a quanto comunicato, ma non è da escludere che la possibilità possa essere introdotta in futuro.

Servirà una connessione da almeno 5 Mbps per un’esperienza priva di lag, mentre i risultati migliori si otterranno con 15 Mbps o più. Tra gli altri requisiti, un account PlayStation Network e, ovviamente, una PS5.

La data di uscita precisa non è stata resa nota, così come non si hanno informazioni sul prezzo di Project Q. Sony si è limitata ad affermare che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Non trascorrerà dunque molto prima di saperne di più.

Un altro annuncio hardware giunto dallo show PlayStation Showcase è quello che riguarda le prime earbuds wireless ufficiali del brand con audio lossless destinate a PS5 e PC. In merito ai giochi, sono stati svelati anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il progetto Marathon messo in campo da Bungie e l’espansione Destiny 2: The Final Shape.

