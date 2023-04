Sony prepara PlayStation Q Lite, console portatile per il Remote Play

Mentre Sony rilascia il firmware 7.01.01 per PS5, dopo giorni di leak il rinomato tipster Tom Henderson ha pubblicato a sorpresa un report esclusivo su Insider Gaming segnalando lo sviluppo attivo di una nuova console portatile PlayStation. Al contrario di ciò che molti sicuramente stanno sperando, non si tratterà di una vera e propria console, tantomeno di un potenziale rivale dello Steam Deck e di device analoghi. Di cosa si tratta?

PlayStation Q Lite sta arrivando

Come riportato da Henderson, la prossima periferica handheld firmata Sony ha il nome in codice Q Lite e punta a essere un hardware strettamente collegato alla PlayStation 5, tanto che non potrà funzionare senza la console principale stessa. Q Lite, dunque, non si pone come dispositivo per lo streaming cloud, bensì per il Remote Play via console, supportando lo streaming adattivo fino a 1080p e 60FPS a seconda della connessione Internet, la quale deve essere rigorosamente stabile e, per quanto possibile, performante.

Venendo alle caratteristiche fisiche della console Q Lite, essa dovrebbe giungere con un enorme touchscreen LCD da 8 pollici posto tra due porzioni del controller DualSense con trigger adattivi per il feedback tattile, pulsanti del volume, altoparlanti, un jack di ingresso audio e altre funzionalità tipiche di un dispositivo portatile.

PlayStation Q Lite in queste settimane si troverebbe in fase di test e controllo qualità, per poi approdare nel 2024 sul mercato internazionale giusto prima di PS5 Pro, ma dopo la PlayStation 5 con disco ottico estraibile. In breve, rientra nei piani della “seconda fase del progetto PS5”, che dovrebbe includere anche auricolari wireless, cuffie wireless e, possibilmente, altre periferiche e device concepiti al fine di arricchire e migliorare l’esperienza d’uso dell’ultima console giapponese.