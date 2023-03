PS5, rilasciato firmware 7.01.01: cambia qualcosa?

A nemmeno un mese dal rilascio del System Update 7.0 per PlayStation 5, che ha visto l’introduzione di Discord e del supporto al VRR a 1440p, Sony torna a prendersi cura della medesima console rilasciando il firmware 7.01.01 nella mattinata odierna del 29 marzo 2023. L’aggiornamento è quindi ufficialmente disponibile su PS5 da questa giornata, ma quali sono le novità portate dagli sviluppatori della società giapponese?

Sony aggiorna la PS5: quali novità ci sono?

Il changelog ufficiale fornito da Sony è in realtà alquanto limitato, poiché l’unica voce presente è la seguente: “È stato risolto un problema nella Raccolta giochi per cui il contenuto veniva visualizzato in modo errato in determinate condizioni”. Nonostante ciò, si tratta comunque di un update dalle dimensioni pari a 834,1 megabyte; insomma, non proprio una cifra indifferente.

Per tale ragione, siamo certi che questa sia una mera patch di routine per correggere il sistema operativo dopo il grande update visto a inizio mese.

Accedervi è molto semplice: per l’installazione, anzitutto, è doveroso chiudere tutte le applicazioni aperte e riavviare il sistema della PS5. Dopodiché, il download verrà avviato automaticamente dalla console una volta ritornati al menu principale; al termine, l’installazione richiederà ancora qualche secondo di attesa, e il gioco è fatto.

Altrimenti, è possibile procedere con il download manuale selezionando nella dashboard il menu Impostazioni, per poi seguire i seguenti step: Sistema > Software di Sistema > Aggiornamento del software di sistema.