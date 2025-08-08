Addio Microsoft Lens: l'app scanner gratis sparisce per sempre

Microsoft Lens, l’applicazione gratuita per scansionare documenti che ha conquistato milioni di utenti in oltre un decennio di vita, sta per sparire. E no, non è uno scherzo: l’app con valutazioni stellari su tutti gli store verrà ritirata entro fine anno. Il motivo? Ovviamente c’entra Copilot.

Microsoft Lens chiude definitivamente i battenti

Office Lens è nata a marzo 2014 per Windows Phone. Ha vissuto un’intera era della tecnologia: ha visto smartphone trasformarsi, sistemi operativi apparire e scomparire, ed è sopravvissuta persino alla morte del suo sistema operativo originale.

Nel 2015 è sbarcata su Android e iOS, nel 2021 è diventata Microsoft Lens. Ha accumulato ottime recensioni, diventando lo strumento preferito di studenti e professionisti per digitalizzare documenti al volo. Eppure ora che Windows 10 va in pensione dopo 10 anni, Microsoft ha deciso che anche Lens deve seguire la stessa strada. Solo che Windows 10 almeno ha un successore diretto.

Microsoft ha pianificato una morte lenta… Non un colpo secco, ma un progressivo spegnimento che si articolerà in quattro fasi:

A metà settembre 2025 inizierà il processo di pensionamento. Un mese dopo, a ottobre, non sarà più possibile scaricare l’app per chi non l’ha già installata. A novembre, Lens sparirà completamente dagli store di Apple e Google, come se non fosse mai esistita. Il colpo di grazia arriverà a dicembre. Anche chi avrà tenuto l’app installata non potrà più creare nuove scansioni. I documenti già salvati nella cartella MyScans rimarranno accessibili, ma senza alcun supporto futuro.

La domanda sorge spontanea: perché eliminare un’app così apprezzata? La risposta è nascosta in bella vista nel comunicato di Microsoft. L’azienda raccomanda di passare alla funzione Scan integrata nell’app Microsoft 365 Copilot, dove promette di “continuare a investire in nuove funzionalità e miglioramenti”.

È la strategia Microsoft del 2025: tutto confluisce in Copilot. L’intelligenza artificiale non è più un’opzione, è il futuro obbligato. La funzione Scan nell’app Copilot per Android supporta già la scansione di testo per Word, tabelle per Excel e altro ancora. Le nuove scansioni salvate su OneDrive saranno accessibili nella sezione MyCreations dell’app Copilot.

Il passaggio obbligato a Copilot

Microsoft Lens era gratuita, semplice, efficace. Non chiedeva abbonamenti, non spingeva servizi aggiuntivi, faceva semplicemente il suo lavoro. Ma nell’economia digitale moderna, un’app che non genera revenue diretta o non alimenta un ecosistema più grande è destinata a scomparire, indipendentemente da quanto sia amata dagli utenti.

Gli utenti più accorti inizieranno a cercare alternative indipendenti. Altri si rassegneranno a migrare verso Copilot.