PlayStation VR2: ecco dove acquistarlo a rate

Per tutti i possessori di PS5 sta finalmente per giungere il momento di immergersi nell’esperienza next-gen di PlayStation VR2, il nuovo visore di realtà virtuale progettato da Sony appositamente per la console. Sarà in vendita a partire da mercoledì 22 febbraio, anche in Italia, al prezzo di 599,99 euro come da listino e acquistabile anche con pagamento a rate: sono diverse le opzioni disponibili per chi preferisce questa soluzione, passiamo in rassegna le più convenienti.

Pagare a rate PlayStation VR2 è possibile: dove e come

Partiamo da Amazon, dove il dispositivo è in preordine con sistema a invito. In breve, ci si mette in fila e si attende di ricevere un’email con il link utile a completare l’ordine (solitamente arriva entro pochi giorni). Per dilazionare la spesa è sufficiente scegliere l’opzione dedicata durante la fase di check-out, con il servizio offerto da Cofidis.

Da tenere in considerazione anche Unieuro, che per il pagamento a rate consente di scegliere tra PlayPal e Klarna, dividendo così il costo del visore in tre tranche da 199,99 euro ciascuna.

Ancora, sullo store online di MediaWorld è possibile selezionare il ritiro gratuito in negozio oppure la consegna a domicilio, affrontando però le spese di spedizione in quest’ultimo caso. La rateizzazione avviene con PayPal.

Chi al visore desidera aggiungere un gioco in realtà virtuale, così da potersi immergere subito nell’esperienza offerta da PlayStation VR2, può optare per il bundle con Horizon: Call of the Mountain, il titolo action-adventure di Guerrilla Games sviluppato appositamente per questo. Lo si trova anche su Amazon con invito.

Dunque, ricapitolando, sono queste le opzioni e i metodi di pagamento a rate per chi vuol effettuare l’ordine.

