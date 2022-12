Ecco l'invito di Amazon per PlayStation VR2 di PS5

Il 2023 di Sony si aprirà con il lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale progettato per spingere verso nuove vette di coinvolgimento la console PS5. A chi desidera vivere l’esperienza fin da dubito, dal primo giorno di disponibilità (24 febbraio), consigliamo di richiedere un invito per il preordine su Amazon, così da non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta. La buona notizia è che stanno già arrivando.

PlayStation VR2 per PS5: arrivano gli inviti Amazon

Lo possiamo confermare, avendolo ricevuto e potendo così procedere all’acquisto. Nella nostra casella di posta elettronica è infatti giunto il messaggio che riportiamo qui sotto: si hanno 72 ore a disposizione per completare l’ordine, semplicemente visitando la scheda del prodotto e aggiungendolo al carrello. Lasciando scadere il conto alla rovescia, l’opportunità sarà offerta a un altro potenziale acquirente, ma non verrà negata la possibilità di inoltrare un’altra richiesta.

Il visore integra un display OLED da 120 Hz con risoluzione pari a 4000×2040 pixel (2000×2040 pixel per ogni occhio) e supporto HDR, numerosi sensori delegati al riconoscimento dei movimenti e fotocamere per la tecnologia See-Through View che mostra l’ambiente circonstante mentre lo si indossa. In dotazione anche due controller. Rimandiamo alla descrizione completa per ulteriori dettagli.

Tra i giochi supportati troviamo Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, The Dark Pictures: Switchback VR, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, No Man’s Sky e The Walking Dead: Saints & Sinners solo per fare alcuni esempi.

Chi è interessato ad acquistare PlayStation VR2 può richiedere subito un invito ad Amazon e accedere così al preordine non appena lo riceverà. Il dispositivo è in vendita al prezzo di 599,99 euro con spedizione gratuita e consegna garantita per il day one del 24 febbraio.

