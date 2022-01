PlayStation VR2, Sony svela il suo nuovo visore

Durante la conferenza Sony al CES 2022 sono stati tolti i veli a PlayStation VR2, la nuova versione degli occhiali per la realtà aumentata con cui l'azienda nipponica intende portale i giochi verso un nuovo livello, garantendo un grado di immersione mai visto sino ad ora.

PlayStation VR2: le specifiche dei nuovi occhiali AR di Sony

Il design del dispositivo non è stato ancora svelato, ma la scheda tecnica si: PlayStation VR2 offre il supporto al 4k HDR, ha un campo di visione fissato a 110 gradi, dispone di uno schermo OLED con risoluzione pari a 2000 x 2040 per occhio e il framerate è di 90/120Hz. Inoltre, la camera è integrata, per cui ogni movimento risulta più fluido e preciso rispetto al passato, senza dover ricorrere a soluzioni esterne come era necessario fare con la prima versione del visore.

Il visore è in grado di offrire la massima immersione grazie alla tecnologia Sense che commuta Eye Tracking, Headset Feedback e 3D Audio, andando ad amplificare le sensazioni di profondità e immersione, il tutto pure grazie al nuovo motore per le vibrazioni che va ad aggiungere un'esperienza tattile intelligente. Ad esempio, i giocatori possono sentire l’impulso elevato di un personaggio durante i momenti di tensione, la corsa degli oggetti che passano vicino alla testa o la spinta di un veicolo mentre si accelera in avanti.

Da notare che insieme alle caratteristiche del visore, sono state anche divulgate quelle del nuovo controller che prende il nome di PlayStation VR 2 Sense e che disporrà di grilletti adattivi e feedback aptico, supporterà il rilevamento tattile, innovative opzioni di rilevamento e una serie di pulsanti.

Secondo voci di corridoio PlayStation VR 2 dovrebbe essere disponibile a fine 2022, ma la data di lancio sul mercato non è stata ancora comunicata ufficialmente e maggiori informazioni saranno diffuse durante l'anno corrente.