Poco C75: 8+256GB, display 120Hz e doppia fotocamera 50MP a 119,90 euro (-29%)

Con Poco C75 hai la possibilità di acquistare uno smartphone Android dal rapporto qualità-prezzo eccezionale. Oggi è disponibile in esclusiva su Amazon a soli 119,90 euro invece di 169,90. Avrai un telefono completo dall’ottima fotocamera, un fantastico display e una batteria che dura a lungo.

Poco C75 è dotato di un display da 6.88 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz ideale per ogni genere di contenuto: dalla visione di film e serie TV in streaming ai giochi fino ad arrivare alle fotografie che potrai scattare con la doppia fotocamera da 50 megapixel. Avrai anche il supporto dell’intelligenza artificiale per migliorare le tue foto, persino al buio.

La batteria da 5.160mAh è un punto di forza non da poco perché ti darà modo di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti dell’autonomia: inoltre, supporta la ricarica rapida a 18W per essere subito pronto a tornare in azione.

Un telefono curato anche nel design, con un look distintivo con oblò centrale che conferisce al Poco C75 una personalità unica. Una scocca che nasconde infine un processore octa-core da 2.0GHz, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Insomma, con una piccola spesa avrai uno smartphone Android veloce, affidabile e stiloso: acquistalo adesso su Amazon a soli 119,90 euro invece di 169,90.