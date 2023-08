POCO F4 GT: eccezionale smartphone Android al minimo storico (-28%)

POCO F4 GT è uno smartphone Android che fa davvero girare la testa agli amanti della tecnologia e del gaming. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo eccezionale su Amazon, con uno sconto del 28%.

Questo straordinario dispositivo è disponibile a soli 362 euro invece di 505. Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone dalle prestazioni straordinarie a un prezzo così vantaggioso.

POCO F4 GT in offerta: uno smartphone da paura

POCO F4 GT è equipaggiato con la piattaforma 5G più avanzata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Questo processore octa-core in esecuzione a 3,0 GHz è basato sulla tecnologia di processo a 4 nm, offrendo prestazioni della CPU più veloci del 20% e prestazioni della GPU fino al 50% migliori. Inoltre, grazie alla LiquidCool Technology 3.0, uno dei sistemi di raffreddamento più sofisticati del settore, il dispositivo mantiene stabilità e prestazioni massime anche nei momenti di gioco più intensi.

Per gli appassionati di gaming, il POCO F4 GT offre un’esperienza di gioco straordinaria grazie ai trigger pop-up magnetici. Questi trigger trasformano il dispositivo in una vera macchina da gioco, fornendo un’esperienza simile a un controller e una precisione elevata. I grilletti pop-up sono progettati con la tecnologia di levitazione magnetica e possono gestire 1,5 milioni di pressioni con facilità. Sono stati testati su più di 100 giochi popolari, dimostrando prestazioni stabili, reattive e durature.

La batteria a doppia cella da 4700 mAh di POCO F4 GT è alimentata dalla prima HyperCharge da 120 W a marchio POCO. Questa tecnologia consente di caricare il dispositivo al 100% in soli 17 minuti. Inoltre, per i giocatori più accaniti, il POCO F4 GT offre una ricarica rapida durante il gioco, con una carica del 100% in soli 27 minuti, eliminando l’ansia da batteria scarica durante le sessioni di gioco.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Acquista subito POCO F4 GT su Amazon a soli 362 euro invece di 505 e scopri il mondo di prestazioni eccezionali e divertimento illimitato che questo smartphone può offrirti.

