POCO F4 GT è subito in offerta lancio imperdibile per 48 ore

POCO F4 GT è il nuovo smartphone ad altissime prestazioni al prezzo di un midrange presentato ieri anche per il mercato italiano. Tramite il sito ufficiale POCO ti permette di acquistarlo con un forte sconto grazie ad un apposito coupon.

Il flagship, particolarmente pensato per il gaming, può essere tuo con un prezzo di partenza di 499€, offerta limitata in occasione del lancio globale dell’ottimo smartphone android.

POCO F4 GT: lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 al prezzo più basso del mercato

POCO F4 GT si presenta con il chipset 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: una piattaforma costruita sulla tecnologia di processo a 4nm e che include un processore octa-core con frequenza di clock massima fino a 3.0Ghz. È il chip Android più potente sul mercato, che garantisce il 20% in più di performance lato CPU e il 50% per quanto riguarda la GPU.

La tecnologia LiquidCool Technology 3.0, uno dei sistemi di raffreddamento più sofisticati del settore, permette di liberare completamente il potenziale del chipset. Questo rende lo smartphone perfetto per l’utilizzo in ambito gaming, anche per le sessioni più intense, dato che l’enorme quantità di calore generata viene gestita da una soluzione di raffreddamento che consente di mantenere stabilità e prestazioni massime.

Il tutto va ad alimentare uno splendido display AMOLED da 6.67 pollici, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e touch sampling rate a 480Hz, per una esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente. E se sei un giocatore esigente, lo smartphone dispone persino di trigger magnetici pop-up, ideati per trasformare il dispositivo in una vera e propria console portatile.

Non delude nemmeno il comparto fotocamere, con un sensore principale posteriore Sony IMX686 da 64 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;. Sulla parte frontale, trova posto un obiettivo da 20 MP con apertura f/2.4. Da non dimenticare infine l’autonomia: la batteria da 4700mAh supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120W, che ti permette di ricaricare lo smartphone in soli 27 minuti!

Con l’acquisto dello smartphone potrai partecipare all’estrazione di diversi premi che includono, per i primi 300 ordini, la possibilità di vincere anche il POCO Watch. È uno smartwatch con display AMOLED touch da 1.6 pollici, e autonomia fino a 14 giorni, che si abbina perfettamente alle funzionalità del tuo nuovo device Android.

