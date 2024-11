POCO F6 (12/512GB) in FORTE SCONTO per il Black Friday

La versione più avanzata di POCO F6 è in forte sconto su Amazon. L’offerta fa parte del Black Friday, tendendo una mano a chi cerca uno smartphone dalle ottime prestazioni e racchiuso in un design elegante, per sé oppure da regalare a Natale, così da poterlo mettere sotto l’albero approfittando di un notevole risparmio. Ricordiamo che il debutto sul mercato è avvenuto solo pochi mesi fa e che Xiaomi continuerà ad aggiornarlo ancora per molto tempo.

Black Friday e smartphone: l’offerta su POCO F6

Integra un display CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz perfetto per lo streaming e la navigazione sulle bacheche dei social network, il processore Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna per l’archiviazione, doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 e 8 megapixel, il supporto alle reti 5G di ultima generazione, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Il sistema operativo è HyperOS, basato su Android e con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per tutti gli altri dettagli dai un’occhiata alla scheda tecnica.

Scegli la colorazione che preferisci tra Black, Green e Titanium, la spesa non cambia: lo sconto è sempre applicato in automatico e ti permette di acquistare lo smartphone POCO F6 al prezzo di 339 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita entro domani.

