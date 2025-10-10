 POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza
POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza

Xiaomi POCO F7 Ultra è un ottimo smartphone con caratteristiche da top di gamma: occhio al prezzo su Amazon.
POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza
Tecnologia Mobile
Xiaomi POCO F7 Ultra è un ottimo smartphone con caratteristiche da top di gamma: occhio al prezzo su Amazon.

C’è uno sconto lampo in scadenza su Amazon che non puoi proprio farti scappare. Protagonista è l’ottimo smartphone Xiaomi POCO F7 Ultra da 12+256GB che puoi acquistare al prezzo eccezionale di soli 549,90 euro. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate a tasso zero.

Acquista Xiaomi POCO F7 Ultra su Amazon

Caratteristiche Xiaomi Poco F7 Ultra

Parliamo di uno smartphone che non si risparmia: dotato di un fantastico display Flow AMOLED da 6,67 pollici WQHD+ (3200 × 1440) con refresh rate a 120 Hz, raggiunge una luminosità di picco di 3200 nit che lo rende perfetto persino sotto la luce diretta del sole.

XIAOMI POCO F7 Ultra Smartphone, 12+256 GB, Giallo, batteria 5300mAh, 120W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

XIAOMI POCO F7 Ultra Smartphone, 12+256 GB, Giallo, batteria 5300mAh, 120W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

549,90 649,90€ -13%
Vedi l'offerta

Elegantissimo con le sue cornici sottili che esaltano in pieno l’immagine, potrai sfruttare al meglio una tripla fotocamera on otto lunghezze focali che vanno da 15 mm a 120 mm, con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra‑grandangolare da 32 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x. Presente anche una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Il sistema è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite a 3 nm, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.1 e accompagnati da una batteria da 5300mAh che supporta la ricarica cablata HyperCharge addirittura da 120W e wireless da 50W. In pochi minuti avrai ore di batteria.

Acquista Xiaomi POCO F7 Ultra su Amazon

Altro elemento da tenere in considerazione è poi la nuova HyperAI di Xiaomi, un ecosistema di intelligenza artificiale che ti aiuterà ad elaborare testo, voce e immagini in tempo reale, dandoti supporto per ogni parte della tua giornata. A completare il tutto ecco la connettività 5G, WiFi 7 e Bluetooth 6.0. Al prezzo di 549,90 euro è un super affare per iniziare il weekend.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

10 ott 2025
