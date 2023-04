POCO M5: lo smartphone che fa tutto a meno di 150 euro su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico ma che sappia sorprenderti con le sue prestazioni, non devi assolutamente perderti questa offerta incredibile di Amazon.

POCO M5, uno dei migliori smartphone di fascia bassa sul mercato, è disponibile a soli 146 euro invece di 189,90, con uno sconto del 23%.

POCO M5: lo paghi poco, ma hai tutto

Questo smartphone ti offre tutto quello che ti serve per navigare, giocare, guardare video e scattare foto con la velocità e la potenza del processore MediaTek Helio G99, un octa core da 2.4 GHz con una GPU Mali-G57 MC2. La memoria RAM è da 4 GB e la memoria interna è da 64 GB, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il display è un pannello DynamicSwitch da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, per una visione fluida e dettagliata dei tuoi contenuti preferiti. La batteria è da ben 5000 mAh, con una durata fino a 2 giorni e una ricarica rapida da 18 W.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori: la principale da 50 MP, la macro da 2 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 5 MP, perfetta per i tuoi selfie e le videochiamate.

Il design è semplice e minimalista, con una back cover in plastica disponibile in diverse colorazioni. La connettività è garantita da una porta USB-C, una porta jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 5, il GPS, la radio FM e l’NFC. Non manca neanche il sensore di impronte digitali posteriore e il sensore di prossimità fisico.

Insomma, un’occasione unica per avere un nuovo telefono soddisfacente senza spendere troppo: acquista adesso POCO M5 su Amazon a soli 146 euro e ricevilo a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.