POCO X4 GT 5G: uno smartphone SUPER con 110 euro di sconto

Se stai cercando uno smartphone potente, veloce e connesso, non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon per il POCO X4 GT 5G, il nuovo modello della serie POCO X4 che offre prestazioni eccezionali a un prezzo imbattibile.

Solo per oggi, puoi acquistare POCO X4 GT 5G a soli 319 euro invece di 429,90 euro, risparmiando oltre il 25% sul prezzo originale.

POCO X4 GT 5G in offerta: la scheda tecnica

POCO X4 GT 5G è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100, che garantisce un’ottima efficienza energetica e una bassa emissione di calore grazie al processo di produzione a 5 nm. Il processore è supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, per garantirti fluidità e spazio di archiviazione.

Il display è un DynamicSwitch DotDisplay da 6,6 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, che si adatta automaticamente al contenuto che stai visualizzando per offrirti la migliore esperienza visiva possibile. Il pannello supporta anche il Dolby Vision e l’HDR10 per una maggiore fedeltà dei colori e dei contrasti.

La fotocamera posteriore del POCO X4 GT 5G è composta da tre sensori: il principale da 64 MP con apertura f/1.89, l’ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 120° e il macro da 2 MP con messa a fuoco a 4 cm. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP con apertura f/2.45. POCO X4 GT 5G ti permette di scattare foto e video di alta qualità con diverse modalità e funzioni, come la modalità notturna, il clonaggio fotografico, il VLOG, lo slow motion e molto altro.

La batteria è da 5080 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W, che ti permette di ricaricare il telefono dallo 0% al 100% in soli 42 minuti. Inoltre, dispone del sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0 che mantiene la temperatura ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense.

Tra le altre caratteristiche interessanti, troviamo il sensore laterale di impronte digitali, lo sblocco con riconoscimento facciale, il doppio altoparlante con Dolby Atmos, il sensore NFC per i pagamenti contactless e la connettività 5G per una navigazione veloce e stabile.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon per acquistare il POCO X4 GT 5G a soli 319 euro invece di 429,90 euro. Si tratta di un’occasione unica per portarti a casa uno smartphone dalle prestazioni incredibili a un prezzo stracciato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.