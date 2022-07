POCO X4 GT: sconto di 80 euro su Amazon per 5 giorni

Come avvenuto per il POCO F4, annunciato lo stesso giorno (23 giugno), gli utenti possono usufruire di uno sconto per l’acquisto del nuovo POCO X4 GT sullo store del produttore cinese o su Amazon. A partire da oggi e fino al 9 luglio si può ottenere un risparmio di 80 euro. Lo smartphone offre prestazioni adeguate per gaming e intrattenimento.

POCO X4 GT in offerta su Amazon

Il POCO X4 GT possiede uno schermo da 6,6 pollici con risoluzione full HD+ (2460×1080 pixel), refresh rate dinamico fino a 144 Hz e luminosità massima di 1.400 nit. Grazie a queste caratteristiche, oltre al supporto per le tecnologie HDR10 e Dolby Vision, lo smartphone è perfetto per giocare e vedere film in streaming.

La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Dimensity 8100, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Al centro dello schermo c’è un piccolo foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti invece sensori da 64, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali laterale, due altoparlanti con supporto Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 5.080 mAh con ricarica rapida da 67 Watt.

I prezzi ufficiali sono 379,90 euro (8GB+128GB) e 429,90 euro (8GB+256GB). Fino alle 12:59 del 9 luglio, il modello con 128 GB di storage (colori nero, argento e blu) può essere acquistato su Amazon a 299,90 euro. Il modello con 256 GB di storage è invece disponibile a 349,90 euro.

