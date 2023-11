POCO X5 5G al nuovo MINIMO STORICO su Amazon per il Black Friday (-30%)

Parallelamente alla offerta su Samsung Galaxy Watch6 che ti permette di aggiudicarti uno smartwatch top di gamma a un prezzo fantastico, su Amazon puoi trovare smartphone di ultima generazione a cifre più accessibili e modelli di fascia media a un costo estremamente ridotto. Tra i tanti, in questo frangente ti segnaliamo POCO X5 5G, modello del sub-brand Xiaomi che si propone quasi come flagship-killer grazie a specifiche tecniche molto interessanti. E il prezzo? Finalmente si scende sotto i 250 euro!

Le specifiche di POCO X5 5G

Lo smartphone POCO X5 5G è caratterizzato da uno schermo AMOLED DotDisplay FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate massimo di 120Hz, perfetto per vedere film e serie TV con una fluidità eccellente e una qualità visiva molto soddisfacente. Posteriormente figura la configurazione a tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, la cui particolarità è quella di essere potenziata dall’IA per restituire scatti meravigliosi.

Sotto la scocca troverai il chipset Snapdragon 695 prodotto a 6nm con modem 5G integrato, seguito da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna. Un pacchetto completo che ti soddisferà senza alcun dubbio se non hai esigenze particolarmente elevate.

Come anticipato, il cartellino scende finalmente sotto il precedente minimo storico di 250 euro, passando per l’esattezza a 199,90 euro. Lo sconto del 30% durerà per tutta la settimana del Black Friday, e Amazon garantisce anche la consegna gratuita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.