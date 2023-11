Samsung Galaxy Watch6 costa SOLO 200 EURO su Amazon con il Black Friday

Oltre allo sconto Amazon su Samsung Galaxy Tab S9+ in occasione del Black Friday 2023, sempre sullo stesso portale si trovano altri device del brand sudcoreano a prezzi speciali. Su tutti, il più interessante oltre agli smartphone resta lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6, ora proposto al prezzo più basso di sempre nella sua versione da 40mm. Si tratta, per l’esattezza, di un cartellino fissato a 199 euro!

Non perderti Samsung Galaxy Watch6

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 è indubbiamente uno dei migliori modelli sul mercato a oggi. Approdato sul portale di e-commerce lo scorso agosto, risulta già disponibile al 38% in meno e, con le sue caratteristiche tecniche, è un acquisto imperdibile per chi necessita di un orologio intelligente o vuole preparare il regalo di Natale per qualcuno con largo anticipo.

Tra le funzionalità disponibili figurano il monitoraggio del sonno avanzato, la misurazione della composizione corporea con il sensore Samsung BioActive e il controllo del battito cardiaco in tempo reale con sensore PPG integrato. Il display, poi, è più ampio rispetto al Galaxy Watch precedente e garantisce una maggiore immersione e una gestione semplificata delle app e delle impostazioni. Se poi associ questo smartwatch a Galaxy Z Flip5 o altri device Samsung puoi scoprire le interazioni speciali dedicate ai fedeli del brand asiatico!

Ma veniamo al prezzo: come anticipato si tratta di 199 euro al posto di 319 euro, con consegna gratuita anche in un singolo giorno. In più, Amazon consegna un buono sconto di 5 euro per l’acquisto di un cinturino ufficiale Samsung!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.