Samsung Galaxy A35: potenza e stile in MEGA sconto (-42%)

Il Samsung Galaxy A35 di ultima generazione è il protagonista indiscusso del mercato degli smartphone. Oggi, grazie a un incredibile sconto del 42% su Amazon, hai l’occasione di acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 222,99 euro, anziché 384,37 euro.

Samsung Galaxy A35: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La protezione dei dati è essenziale, e Samsung lo sa bene. Con il Galaxy A35, la sicurezza è garantita dal certificato EAL5+ e dalla tecnologia Samsung Knox Vault. Questo sistema avanza la protezione delle tue informazioni personali, isolandole completamente dal sistema operativo principale. I tuoi PIN, password e altre informazioni sensibili saranno custoditi in modo sicuro e inaccessibile.

Con un comparto fotografico integrato in un elegante vetro posteriore e una cornice piatta, il Samsung Galaxy A35 è disponibile in quattro spettacolari colori di tendenza: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon e Awesome Navy. Questa gamma di colori ti permette di esprimere il tuo stile unico in modo distintivo.

Robustezza e resistenza sono altre caratteristiche distintive del Galaxy A35. La certificazione IP67 assicura che il telefono sia resistente alla polvere e all’acqua, mentre il Corning Gorilla Glass Victus+ offre una protezione superiore contro gli urti e i graffi, garantendo che il tuo dispositivo rimanga intatto anche nelle situazioni più avverse.

Uno dei vantaggi principali del Galaxy A35 è la garanzia di aggiornamenti a lungo termine: fino a 4 generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Questo assicura che il tuo dispositivo rimanga al passo con le ultime innovazioni tecnologiche e protetto dalle minacce emergenti.

La fotocamera del Galaxy A35 è progettata per stupire. Con una obiettivo grandangolare da 50 MP ad alta risoluzione, le tue foto saranno sempre vivide e dettagliate. La funzione Awesome Nightography e la NPU migliorata consentono di scattare fotografie incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, con il Super HDR, i tuoi video saranno sempre chiari e dai colori brillanti, grazie alle tecnologie OIS e VDIS che garantiscono una stabilità senza pari.

Approfitta subito di questa occasione unica per fare tuo il Samsung Galaxy A35 con uno sconto assurdo del 42% su Amazon. Con il suo design sofisticato e le funzionalità avanzate, è un dispositivo che si distingue per qualità e prestazioni. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 222,99 euro.