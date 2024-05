Redmi Pad Pro: nuovo tablet per l'intrattenimento

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo Redmi Pad Pro. Grazie alla dimensione dello schermo e alla dotazione hardware, il tablet è particolarmente adatto per l’intrattenimento, ad esempio per gioco e streaming video. Aggiungendo tastiera e stilo, il dispositivo può essere utilizzato anche per le attività di lavoro. Gli utenti italiani possono acquistarlo sul sito ufficiale o nei negozi fisici.

Redmi Pad Pro: specifiche e prezzo

Il Redmi Pad Pro ha un telaio in metallo (spessore di 7,52 millimetri e peso di 571 grammi) e uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel), refresh rate variabile da 30 a 120 Hz e supporto Dolby Vision. L’assenza di sfarfallio e la bassa luce blu garantiscono il comfort visivo.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7s Gen 2, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 2.2, slot microSD, fotocamere posteriori e frontali da 8 megapixel, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C e batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt.

Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS basato su Android 14. Tre i colori: Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue. I prezzi sono 329,90 euro (6GB+128GB) e 369,90 euro (8GB+256GB). Fino all’11 giugno, la versione 6GB+128GB sarà disponibile in bundle con la cover (valore 39,90 euro), mentre la versione 8GB+256GB prevede un bundle con Redmi Smart Keyboard (99,90 euro) e Redmi Smart Pen (79,90 euro).