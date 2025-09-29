POCO X7 Pro (12/512 GB) a -98 euro: l'affare con questo codice

Inserisci il codice PIT10PERTE25 prima di pagare e sblocca lo sconto di 98 euro che taglia il prezzo di POCO X7 Pro, nella sua versione più evoluta con 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. Lo smartphone Xiaomi è in offerta su eBay, con questa promozione dedicata che potrebbe andare a ruba in fretta, considerando la sua convenienza. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Super offerta su eBay per Xiaomi POCO X7 Pro

Integra un comparto hardware con specifiche tecniche di alto profilo, a partire dal display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici perfetto per guardare i contenuti in streaming, con risoluzione 1,5K (2712×1220 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca trova posto il processore Dimensity 8400-Ultra da 4 nm con CPU octa core e GPU Mali-G720. Ancora, ci sono la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 6.0, GPS e NFC, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica HyperCharge da 90 W tramite porta USB-C. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone POCO X7 Pro di Xiaomi al prezzo finale di 331 euro, nella versione 12/512 GB, invece di 429 euro come da listino. Il risparmio è notevole, grazie allo sconto di 98 euro. Per ottenerlo ti basta inserire il codice PIT10PERTE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

Scegli la colorazione che preferisci tra Black, Green e la particolare Yellow, la spesa finale non cambia. L’offerta è di un negozio autorizzato dal marchio. C’è la disponibilità immediata e se lo ordini subito il telefono arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis.