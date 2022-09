Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Switch: sconto eBay

Senza dubbio tra i giochi più attesi dell’anno per Nintendo Switch, l’accoppiata composta da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriverà ufficialmente il 18 novembre. Per chi desidera effettuare il preordine segnaliamo oggi un’occasione da non lasciarsi sfuggire: entrambi i titoli sono proposti con uno sconto del 16% su eBay.

Affare eBay: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Acquistandoli si riceveranno le due copie fisiche, in confezioni separate e nelle versioni in italiano, così da poterle aggiungere alla propria collezione. Ci si potrà quindi immergere nelle avventure in compagnia dei nuovi Pokémon scoperti nella regione di Paldea: tra questi citiamo Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Koraidon, Miraidon, Cetitan, Cyclizar, Fidough, Grafaiai, Lechonk, Wooper, Pawmi e Smoliv. Tra i personaggi incontrati ci sono invece Pepe, Clavel, Grusha, Zim, Nemi, Penny e i professori Olim e Turum. Tutti gli altri dettagli nella scheda dell’offerta.

In questo momento è possibile effettuare il preordine di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch al prezzo di soli 99,98 euro invece di 119,98 euro come da listino. La consegna è prevista alla data di uscita del 18 novembre, con spedizione gratuita a domicilio tramite corriere espresso.

