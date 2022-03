Polar Backup: pacchetto illimitato al 62% di sconto

Viviamo in un mondo in cui i dati conservati sui propri disposti risultano essere talmente importanti da non poter in alcun modo rischiare di poterli perdere. Eppure, semplicemente smarrendo il device, oppure subendo un attacco informatico, potrebbero effettivamente risultare in pericolo. Il miglior modo per proteggerli è quello di affidarsi alle piattaforme di backup online, le quali offrono diverso spazio in memoria a seconda delle opzioni scelte. Perciò, oggi volgiamo parlarvi dell’offerta di Polar Backup, servizio che metterà a disposizione spazio illimitato con uno sconto del 62% rispetto al prezzo di listino del piano annuale, ma soltanto per pochissimo tempo ancora. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Backup illimitato su PC, smartphone e tablet con Polar Backup

Il pacchetto backup illimitato di Polar Backup comprende sostanzialmente tre software differenti (di cui uno in offerta gratuita), necessari per eseguire il salvataggio dei dati su qualunque tipologia di dispositivi. I programmi in questione saranno: Polar Backup (per PC Windows e Mac), G Cloud (per smartphone e tablet) e Genie9, alternativa più semplice e leggera alle due precedenti.

Il prezzo di listino dei tre software è rispettivamente di 48 dollari, 59,99 dollari e 39,95 dollari, per un totale di 147,95 dollari. Grazie allo sconto del 62% sull’intero pacchetto, il prezzo diventerà 54,99 dollari. Ricordiamo però che tutti e tre sono programmi in abbonamento e che il suddetto prezzo si rinnoverà annualmente (sempre a 54,99 dollari qualora si approfittasse dell’offerta).

In particolare, Polar Backup offrirà spazio illimitato per un singolo utente e un solo computer, ma sarà comunque possibile ampliarne le caratteristiche successivamente. G Cloud invece si metterà a disposizione di tutti i propri dispositivi mobile, offrendo, anche in questo caso, di spazio di backup assolutamente illimitato e in un solo account.

Genie9 Timeline Home 10 invece, sarà incluso in maniera gratuita e disporrà di diversi tool utili e più semplici da utilizzare rispetto a quelli più avanzati dei due precedenti. Grazie alle sue revisioni automatiche infatti, l’utente non si renderà assolutamente conto delle operazioni in background e potrà sempre contare su un software sicuro e in grado di proteggere tutti i dati.

Ovviamente l’offerta non sarà disponibile per sempre, perciò, qualora siate interessati, vi consigliamo di procedere subito con l’acquisto.

