Polar M430: smartwatch GPS per la corsa a -95€

Chi cerca uno smartwatch per la corsa può fermarsi qui: oggi segnaliamo l’ottima offerta Amazon per la Settimana del Black Friday, sul modello Polar M430. Come ben sanno gli appassionati di runnig, si tratta di un marchio leader del mercato.

Black Friday: la super offerta su Polar M430

Integra un GPS per la misurazione precisa della distanza percorso e un cardiofrequenzimetro per il monitoraggio costante del battito cardiaco. Tra le (molte) altre caratteristiche segnaliamo la valutazione della qualità del sonno e la visualizzazione delle notifiche provenienti dal telefono. Inoltre, la batteria interna garantisce fino a 30 ore di autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartwatch Polar M430 con GPS, ottimizzato per la corsa, al prezzo finale di 135 euro, con uno sconto di 95 euro rispetto al listino, grazie al Black Friday. Non è il solo modello del brand a essere in offerta: guardali tutti.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani l’avrai al polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.