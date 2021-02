Polar Vantage M: il prezzo è quello del Black Friday

I prezzi dello smartwatch sportivo Polar Vantage M sono tornati quelli raggiunti esclusivamente in occasione dello scorso Black Friday. L’occasione, insomma, è del tutto ghiotta per chiunque stia cercando uno smartwatch di qualità con cui accompagnare la propria attività fisica all’aperto perché con l’offerta odierna di Amazon i Polar Vantage M scendono addirittura del 38% passando da 289,99 euro a 174,90 euro.

Polar Vantage: il prezzo è quello del Black Friday

Molto più di una semplice offerta di facciata, insomma, che va pesata non soltanto sulla generosità dello sconto, ma anche sulla qualità del prodotto. La linea Polar, infatti, si distingue per la qualità dei materiali e della capacità di assistenza tecnica agli allenamenti, garantendo lunga autonomia (30 ore in allenamento continuo) ed un accurato sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca.

Molto più di un semplice tracker, soprattutto: l’ampio quadrante consente una immediata presa visione di tutti i parametri necessari per calibrare l’allenamento ed il software è integrato con precisi programmi di training con cui migliorare nel tempo le proprie performance. Se in occasione del Black Friday era questo un prezzo ideale per un regalo, i 174,90 euro di oggi è un regalo ulteriore per una finestra di sconti apertasi improvvisamente e destinata probabilmente a durare soltanto pochi giorni.