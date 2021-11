Polar Vantage Sportwatch: CORRI, c'è il 44% di sconto

Ogni mattina un leone e una gazzella si svegliano e sanno che dovranno correre. Lo sai anche tu che vuoi tenerti in forma e che anche nella stagione fredda hai messo in calendario allenamenti seri e continui per poter tenere al meglio la forma fisica. Oggi sai invece che dovrai correre per un altro motivo: devi arrivare in tempo all'occasione del Black Friday, dove con oltre 120 euro di sconto puoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch d'allenamento Polar.

Il Black Friday di Amazon parla chiaro in tal senso: -43% sul prezzo ufficiale, con un sensibile ritocco al ribasso rispetto alle offerte lampo che si erano già viste nelle scorse settimane. In tutto e per tutto, quindi, è questa la migliore occasione per mettere sotto l'albero di Natale (oppure direttamente al polso) il Polar Vantage M, sportwatch con quadrante di grandi dimensioni per consentire un monitoraggio continuo dei propri parametri di allenamento.

Polar Vantage M, corri!

30 ore di autonomia significano allenamenti e giornate di sport senza preoccupazione ulteriore. Il quadrante ha inoltre interfaccia estremamente semplificata, alleggerita da ogni elemento di disturbo per consentirti di vedere solo le informazioni utili mentre le braccia oscillano e la fatica si fa sentire sul respiro. Il Polar Vantage M è ideale per ben 130 sport, in grado di monitorare la frequenza cardiaca e dotato di GPS. Corsa, nuoto, ciclismo, nessun problema: leggero, resistente e impermeabile esattamente come un vero sportwatch richiede.

Questo il quadro completo delle funzioni accessibili:

Training Load Pro

Running Index & Running Program

Lettura ottica della frequenza cardiaca a 9 led Polar Precision Prime

30 ore di autonomia in full-mode

Velocità, distanza e percorso con GPS e GLONASS

Analisi del sonno Sleep Plus Stages e del recupero Nightly Recharge

Esercizi di respirazione guidata Serene

Oltre 130 profili sport, display a colori sempre acceso

Due le misure disponibili (in varie colorazioni), entrambe con similare percentuale di sconto:

La differenza è tutta nella lunghezza del cinturino: la versione S/M è per polsi da 130-175mm, la versione M/L per circonferenze pari a 140-210mm.

Insomma, non ti resta che correre: corri a metterlo nel carrello, perché è questa una delle offerte che andrà a svanire con il finire del Black Friday.