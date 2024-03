Polaroid Now+ e immortarli ricordi con CLICK: 16 foto incluse con SCONTO

Avere la possibilità di immortalare i ricordi in modo fisico e non con una classica foto dalla smartphone è possibile. Naturalmente quando si parla di istantanee c’è un nome che viene fuori per questo la Polaroid Now+ è la macchinetta da acquistare. Non solo con 16 pellicole già incluse in confezione ma anche in sconto.

Su Amazon hai la tua occasione. Lasciati tentare dallo sconto del 19% per fare un regalo a te o a una persona speciale. Completa subito l’acquisto a 139,99€ e non perdere un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Polaroid Now+ per foto istantanee che sanno di vintage

Come sono arrivate, sono passate per tornare in auge in questi ultimi anni. Le foto istantanee sono quel di più che scalda i cuori. Non solo ti consentono di sperimentare e divertirti ma con la possibilità di avere fisicamente mille ricordi sulle pareti e negli album? Eccezionali.

Tra tutte le macchinette disponibili, Polaroid Now+ è la più completa. Ti regala il feeling vintage, la velocità dello sviluppo sul momento ma anche tutti i pro della tecnologia più moderna. La macchinetta, infatti, si collega direttamente all’app sul tuo smartphone. In questo modo puoi giocare con effetti, impostare timer, personalizzare i controlli e creare anche doppie esposizioni.

Un vantaggio esclusivo per non sprecare neanche una cartuccia a tua disposizione e diventare davvero un maestro dell’istantanea. Come ti dicevo, in confezione trovi 16 foto a colori con cui divertirti dal primo momento.

Collegati subito su Amazon per acquistare con un solo click la tua Polaroid Now+ a soli 139,99€ e lo sconto del 19% in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.