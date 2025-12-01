 Polaroid NOW Gen3 scatta in un click: vintage vibes istantanee (-13%)
Polaroid NOW Gen3 è la macchina fotografica istantanea con 16 foto incluse al suo interno per inquadrare, scattare, immortalare per sempre.
Polaroid NOW Gen3 è la macchina fotografica istantanea con 16 foto incluse al suo interno per inquadrare, scattare, immortalare per sempre.

La Polaroid NOW Gen3 è la perfetta macchinetta se vuoi scattare istantanee a tutto sprint e godere della tecnologia più nuova. Infatti il suo aspetto è totalmente vintage ma presenta soluzioni moderne al suo interno. Come risultato hai foto da tenere in mano e appendere alle pareti senza rischio che vengano male. Approfitta del 13% di sconto per acquistarla a soli 131,03 euro su Amazon. 

La fotocamera istantanea Polaroid NOW Gen3 viene preceduta dalla sua nomea. È perfetta come regalo per una persona speciale o da custodire e tirare fuori nei momenti più belli. Con un clic ti permette di immortalare viaggi, ricordi e persone che ti stanno a cuore. È piccola, leggera ma robusta. La puoi portare con te facilmente e non farne mai a meno. Conta che ha anche una batteria integrata che dura tantissimo per non temere di doverla ricaricare sul più bello. È disponibile in tre colorazioni differenti, scegli la tua preferita.

Punta, clicca e aspetta qualche minuti affinché l’immagine si possa sviluppare sulla pellicola. Con le impostazioni di esposizione ottimizzata, le immagini sono sempre nitide e non c’è modo di poter sbagliare uno scatto e, di conseguenza, sprecare un’istantanea. Sbizzarrisci la tua creatività con effetti di doppia esposizione oppure entra anche tu nell’inquadratura fissando l’autoscatto. In confezione trovi due ricariche per un totale di 16 foto pronte da scattare subito. 

Approfitta dello sconto del 13% su Amazon per acquistare la tua Polaroid NOW Gen3 subito. Comprala a soli 131,01 euro in una delle tre colorazioni disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

