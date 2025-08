Polaroid Now al minimo storico: la magia della fotografia istantanea

Polaroid Now è in doppio sconto su Amazon. È la seconda generazione della fotocamera istantanea, prodotta dal marchio leader di questo mercato. Premiata con un voto medio superiore a 4/5 nelle recensioni dei clienti, reinterpreta un classico senza tempo in chiave odierna. Portala con te nelle tue vacanze estive.

L’offerta di Amazon su Polaroid Now

Cattura i tuoi momenti quotidiani e li conserva per sempre, con uno stile analogico senza tempo che unisce design iconico e funzionalità moderne. Realizzata con il 40% di materiali riciclati e dotata di una batteria agli ioni di litio ricaricabile via USB-C, è pensata per essere più sostenibile e pratica. Grazie alla funzione di doppia esposizione puoi combinare due scatti in un’unica foto creativa, mentre l’autoscatto e il flash ti permettono di ottenere ritratti sempre perfetti. È facile da usare: basta puntare, scattare e conservare. Altre informazioni nella scheda completa.

Grazie al doppio sconto di oggi puoi acquistare la fotocamera istantanea Polaroid Now di seconda generazione al suo prezzo minimo storico di soli 71 euro (invece di 129 euro come da listino), nella colorazione Black. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per la seconda è sufficiente attivare il coupon dedicato. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratuita in un giorno.

È compatibile con le pellicole i-Type e 600 (non con le SX-70 e Go). Qualche suggerimento utile: conserva le pellicole al fresco prima di utilizzarle, prenditi cura della fotocamera pulendo periodicamente i rulli per ottenere i risultati migliori, scatta sempre con una buona luce e fai sviluppare le immagini al buio tenendole a faccia in giù per 15 minuti dopo lo scatto.