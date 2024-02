Polizza auto con pagamento mensile: la scelta giusta è Prima Assicurazioni

Per pagare a rate la polizza auto non è necessario ricorrere a particolari stratagemmi in quanto il pagamento mensile è oramai alla portata di tutti gli automobilisti che intendono dilazionare la spesa del premio. Basta scegliere Prima Assicurazioni e, al momento dell’attivazione della polizza, richiedere l’opzione per il pagamento rateale invece che pagare in un’unica soluzione.

Quest’opzione è disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono Prima Assicurazioni, senza costi aggiuntivi e senza finanziamento. Le 12 rate mensili, di pari importo, vengono pagate con carta di pagamento oppure con il proprio account PayPal.

Per verificare un preventivo per l’assicurazione con Prima basta seguire il link qui di sotto. Il preventivo è sempre gratuito e senza impegno. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, inoltre, è possibile completare l’operazione in pochi secondi.

Polizza auto a rate mensili: con Prima è possibile

Scegliere Prima Assicurazioni consente di ottenere diversi vantaggi, a partire dalla possibilità di attivare una polizza auto con un prezzo di partenza di 131 euro. Tra i punti di forza dell’offerta proposta dalla compagnia c’è la possibilità di pagare a rate, senza finanziamento e costi aggiuntivi.

Semplicemente, dopo aver calcolato un preventivo, è possibile attivare la polizza auto con Prima Assicurazioni andando a selezionare il pagamento rateale invece che il pagamento annuale. In questo modo, il premio viene suddiviso in 12 rate mensili, con pagamento tramite carta oppure tramite PayPal.

La procedura da seguire è semplice e veloce. Bastano pochi secondi per accedere a un preventivo gratuito (inserendo la targa il calcolo è rapidissimo) e valutare la convenienza della polizza auto o moto con Prima Assicurazioni.

Oltre alla possibilità di pagare a rate, Prima garantisce altri vantaggi come la possibilità di sospendere la polizza oltre che di personalizzare l’assicurazione andando ad aggiungere svariate garanzie accessorie per completare il pacchetto di tutele proposte.

Per tutti i dettagli è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito di Prima e calcolare un preventivo gratuito.