Polizza RCA: ottieni fino al 15% di sconto con Hype

Hype è tra le pochissime fintech a offrire un servizio a 360°. Non offre solamente una carta prepagata Mastercard con IBAN italiano, ma garantisce infatti una serie di “chicche” che la rendono una delle compagnie preferite dagli utenti. Tra i diversi vantaggi di cui il titolare Hype può usufruire c’è anche la possibilità di acquistare una polizza RCA per auto e moto, personalizzando la propria polizza scegliendo le coperture e le garanzie preferite. Un servizio comodo, veloce (può essere attivato in pochi minuti direttamente dall’app) e soprattutto conveniente, che permette di risparmiare fino al 15% di sconto.

Come stipulare una polizza RCA con Hype: guida all’uso

Calcolare un preventivo per acquistare una polizza RCA, come abbiamo anticipato, è semplicissimo. Basta essere titolari di un conto Hype (puoi aprirne uno gratuito qui) e scaricare l’applicazione ufficiale. Una volta effettuato il login al tuo account, fai tap sull’icona “Menu” in basso a destra e poi seleziona “Assicurazione” > “Veicoli”.

Comparirà, a schermo, la pagina di coerenza del contratto: leggila attentamente prima di proseguire. Una volta fatto, indica la tipologia di veicolo da assicurare scegliendo tra auto e moto. Nella schermata successiva dovrai inserire alcune informazioni, tra cui numero di targa, dati sul proprietario del veicolo (data di nascita, occupazione, stato civile, anno di rilascio della patente), un indirizzo e-mail e un numero di telefono.

Dopo aver letto l’informativa privacy e confermato, sarà il momento di scegliere il provider con cui acquistare o rinnovare la polizza (tra questi anche Prima.it e Zurich Connect) e il tipo di guida (tra “Libera”, “Esperta” o “Esclusiva”) in base all’età dei conducenti e al tipo di veicolo. A questo punto non ti resta che indicare il pacchetto di garanzie che ritieni più adatto alle tue esigenze, selezionando eventuali garanzie aggiuntive, e salvare il tuo preventivo.

Da questo momento avrai fino a 60 giorni per completare l’acquisto (se la polizza scade nei 60 giorni successivi) e sfruttare fino al 15% di sconto sulla tua copertura: la percentuale varia a seconda del provider scelto. Riceverai una copia del tuo preventivo via e-mail, allegata alla documentazione informativa obbligatoria. Potrai anche visualizzarlo direttamente dall’applicazione, alla pagina “Assicurazione” cliccando su “Mostra preventivi salvati”.

C’è qualche eccezione? La risposta è sì: se la polizza è in scadenza tra più di 60 giorni oppure stai stipulando una nuova polizza su un veicolo assicurato per la prima volta, nel percorso di sottoscrizione sarai trasferito dall’applicazione di Hype al sito web del provider. Ma niente paura, potrai continuare a usufruire delle stelle condizioni che trovi sull’app.

Come usufruire dello sconto? Devi prima aprire un conto Hype

Naturalmente per beneficiare di questa promozione devi essere titolare di un conto Hype, la carta prepagata con IBAN italiano di Banca Sella, che si appoggia su circuito Mastercard e offre tre diversi piani: gratuito, senza costi di attivazione o canoni, Next a 2,90 euro / mese ( sottoscrivila qui) e Premium a 9,90 euro al mese ( puoi sottoscriverla qui). La gestione è completamente digitale e tramite applicazione Hype, da cui è possibile monitorare saldo e movimenti, ma anche effettuare azioni come l’invio di bonifici, mettere in pausa o ripristinare la carta.

Una volta registrati al servizio, puoi aprire il tuo conto Hype gratuito cliccando qui, la carta prepagata è disponibile immediatamente in formato virtuale. Puoi anche richiederla fisica, con un piccolo contributo economico aggiuntivo che include anche la spedizione. Con Hype puoi inviare bonifici, prelevare senza commissioni, accreditare stipendio e pensione, inviare denaro istantaneo ad altri hypers senza costi aggiuntivi, pagare i bollettini, effettuare ricariche telefoniche, attivare prestiti, ma possiede anche una intera sezione dedicata al cashback, oltre che un portafoglio Bitcoin e polizza furti ATM.

Insomma: tantissimi servizi, racchiusi in una (apparentemente) semplice carta blu. Se la tua polizza RCA è agli sgoccioli e vuoi risparmiare fino al 15%, scegli uno dei provider di Hype: apri il tuo conto gratuito a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.