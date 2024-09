Polizza Uomo di UniSalute: la scelta più completa per l'assicurazione sanitaria

Per gli uomini fino a 80 anni c’è ora una nuova polizza sanitaria pensata per garantire una lunga serie di vantaggi: con la polizza Uomo di UniSalute, infatti, è ora possibile attivare un’assicurazione sanitaria ricca di vantaggi, con la possibilità di ottenere un’indennità in caso di ricovero con intervento chirurgico e il rimborso dei ticket sanitari oltre che la possibilità di effettuare accertamenti e visite specialistiche a costo zero oppure beneficiando di tariffe agevolate.

Cosa include la polizza Uomo di UniSalute

Con questa polizza proposta da UniSaluteè possibile sfruttare i seguenti vantaggi:

indennità giornaliera di 50 euro in caso di ricovero con intervento chirurgico

in caso di con intervento chirurgico rimborso dei ticket sanitari per visite specialistiche e accertamenti diagnostici presso il SSN

per visite specialistiche e accertamenti diagnostici presso il SSN esami di controllo annuali gratuiti (esami del sangue e delle urine etc. presso una struttura convenzionata)

(esami del sangue e delle urine etc. presso una struttura convenzionata) tariffe agevolate per varie prestazioni sanitarie

per varie prestazioni sanitarie servizio di consulenza telefonica

La polizza Uomo di UniSalute, quindi, rappresenta l’occasione giusta per poter accedere a una copertura assicurativa completa e ricca di vantaggi, adattabile a quelle che sono le esigenze del contraente. Questa soluzione è disponibile per gli uomini con età fino a 80 anni. Giovani e meno giovani, quindi, possono beneficiare dei vantaggi previsti dalla copertura assicurativa di UniSalute, accedendo a visite e esami a costo zero oppure con costi ridotti e ottenendo un rimborso in caso di imprevisti di vario tipo.

