Polo Strategico Nazionale: 40 PA centrali sul cloud

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che oltre 40 Pubbliche Amministrazioni centrali effettueranno la migrazione sul cloud di dati e servizi. Queste sono le informazioni fornite dopo la scadenza dell’avviso pubblicato il 10 febbraio 2023. Il Polo Strategico Nazionale (PSN) è stato attivato a fine dicembre 2022.

Polo Strategico Nazionale (PSN) è il nome scelto per indicare l’infrastruttura cloud realizzata da Aruba e Fastweb, e gestita dalla società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (TIM, Leonardo, CDP e Sogei). È composto da quattro data center che si trovano nel Lazio (Acilia e Pomezia) e in Lombardia (Rozzano e Santo Stefano Ticino).

L’avviso per la migrazione di dati e servizi è stato pubblicato il 10 febbraio. La scadenza, inizialmente prevista per il 20 aprile, è stata prorogata prima al 15 maggio e successivamente al 19 maggio. Oltre 40 PA centrali hanno aderito e ora possono avviare la migrazione sfruttando un contributo di 157 milioni di euro sui 900 milioni della Missione 1, componente 1, Misura 1.1. “Infrastrutture digitali” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alessio Butti, Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, ha dichiarato:

L’importante adesione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali a questo primo avviso dimostra che il sistema Paese è pronto per compiere un cambio di passo chiave nella gestione dei dati e dei servizi pubblici. Continueremo a lavorare al fianco del PSN per potenziare le amministrazioni italiane con tecnologie cloud innovative, semplificando la vita di cittadini e imprese attraverso servizi digitali più moderni e sicuri. Le Amministrazioni che hanno inviato la richiesta di partecipazione potranno usufruire di 157 milioni di euro per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale, in linea con quanto previsto dal PNRR.