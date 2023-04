Migrazione cloud PA: raggiunto l'obiettivo PNRR

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che oltre 14.000 amministrazioni locali hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud, raggiungendo quindi l’obiettivo stabilito dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La migrazione di dati e servizi deve essere completata entro il 30 giugno 2026. L’infrastruttura italiana è nota come Polo Strategico Nazionale.

Cloud per Comuni, Scuole e ASL

La misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione delle PA locali nella migrazione al cloud” del PNRR mette a disposizione un miliardo di euro e prevede un programma di supporto e incentivi per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati. Attraverso una serie di avvisi riservati a Comuni, Scuole e ASL sono stati messi a disposizione diversi voucher economici predefiniti, ai quali era possibile accedere seguendo un percorso guidato sul portale PA digitale 2026.

Questi sono i fondi stanziati per Comuni, Scuole e ASL:

Comuni: 734 milioni di euro

Scuole: 130 milioni di euro

ASL: 235 milioni di euro

Una parte dei 235 milioni di euro (100 milioni) riservati alle Scuole è stata stanziata per la misura 1.1 “Infrastrutture digitali”. L’ultimo avviso del 14 marzo 2023 è ancora aperto e scade il 15 maggio.

✅Sono oltre 14mila le PA locali italiane che hanno presentato piani di migrazione al #cloud aderendo agli Avvisi pubblici promossi dal DTD.

🎯Centrato l’obiettivo europeo previsto dal #PNRR, una tappa fondamentale per la transizione digitale del Paese👉https://t.co/qMLSqSokrV pic.twitter.com/C9N1o4gaqh — Dipartimento per la Trasformazione Digitale (@InnovazioneGov) April 3, 2023

In base ai dati rilevati dal Dipartimento, le amministrazioni locali che hanno aderito sono oltre 14.000 (90% dei Comuni e 80% delle Scuole). Alessio Butti, Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti. Non solo perché abbiamo raggiunto l’obiettivo rispettando le scadenze europee, ma anche perché siamo riusciti ad ottenere un risultato perfino superiore a quanto stabilito dal PNRR. È stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra che ci ha visto collaborare ad ogni livello istituzionale, al fianco di Dirigenti scolastici, Sindaci, Responsabili della Transizione Digitale in tutta Italia. Sono oltre l’80% – invece del previsto 75% – le amministrazioni locali che nel nostro Paese hanno detto sì al cloud, presentando un piano di migrazione. Si tratta di un passo avanti fondamentale che permetterà di offrire servizi digitali ancora più moderni e affidabili, migliorando la vita di cittadini e imprese.

All’inizio di febbraio è stato pubblicato l’avviso riservato alle amministrazioni centrali, tra cui Ministeri, agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio.