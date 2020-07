Istruttoria AGCM sugli spot di Poltronesofà

Comunicato oggi in via ufficiale da AGCM l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Poltronesofà per una presunta pratica commerciale scorretta relativa alle modalità di promozione dei prodotti venduti. Sotto esame gli spot trasmessi in TV e via Internet sul sito della società.

Poltronesofà: avviata istruttoria AGCM sulle promozioni

Questi alcuni dei messaggi citati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, “2.500 divani a soli 99 euro” e “supervalutiamo il tuo usato fino a 1.500 euro”. Conterrebbero informazioni ingannevoli e/o omissive sui contenuti delle promozioni nonché sulla loro durata e sull’effettivo prezzo finale.

Ai potenziali acquirenti verrebbero prospettate condizioni particolarmente vantaggiose così da indurli a visitare il negozio per poi scoprire solo in un secondo momento quelle reali, più onerose. Sotto osservazione anche i metodi impiegati per spingerli ad affrettarsi nell’acquisto così da beneficiare della promozione “48 mesi senza interessi”.

Ai fini del procedimento l’Autorità oggi ha condotto verifiche ispettive nella sede dell’azienda e in alcuni punti vendita. Potrebbe configurarsi una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 2, e 23 lett. g), del Codice del Consumo poiché le condotte potrebbero risultare “contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori”. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non si registrano repliche né dichiarazioni in merito da parte di Poltronesofà, verranno eventualmente integrate.