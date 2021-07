Porta il cinema in casa con la soundbar Philips scontata di quasi 100 euro

Oggi vogliamo consigliarti un dispositivo divenuto quasi fondamentale per la TV, ma decisamente versatile, perfetto anche per una postazione desktop. Stiamo parlando della soundbar Philips B8405/10, caratterizzata non solo da un audio potente, ma anche e soprattutto di grande qualità.

Soundbar Philips B8405/10 240W: caratteristiche tecniche

Philips è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, con un know-how alle spalle nel settore audio che garantisce una elevata qualità del suono. La soundbar in questione non delude le aspettative, con un sistema 2.1 in grado di creare un coinvolgente effetto cinema con un ingombro piuttosto ridotto. La potenza di picco è di ben 240W, ed include il subwoofer completamente wireless. Sarà possibile quindi collocare il subwoofer nella posizione a noi più congeniale, anche se distante dalla barra. Presente naturalmente un telecomando che può interfacciarsi direttamente con la TV, per avere un unico controllo remoto per gestire il tutto. Ottimo il display a scomparsa posto nella parte centrale della barra, piuttosto ampio e dalla perfetta visibilità. Presenti le staffe per fissare la barra direttamente al muro, seppur affiancata o posta sotto il televisore rimane una soluzione decisamente pratica e gradevole, grazie al design geometrico. Insomma, dal punto di vista funzionale, un prodotto decisamente eccellente.

Dal punto di vista della connettività, invece, le possibilità sono davvero tantissime. Le sole porte HDMI sono ben 3, a cui si aggiungono ingresso AUX, toslink (uscita ottica), USB e l’immancabile Bluetooth. Non manca, infatti, un player integrato per riprodurre i brani direttamente dalla periferica USB. Per quanto riguarda i formati audio, sono supportati sia il Dolby Atmos che il DTS Play-Fi. Quest’ultimo rappresenta un valore aggiunto non da poco, in quanto permette di associare il sistema ad altri altoparlanti Play-Fi Compatible e creare un vero e proprio effetto surround. La soundbar è infatti compatibile sia con l’applicazione DTS Play-Fi, che con quella Philips Sound che permette di gestire tutte le impostazioni audio direttamente da smartphone o tablet. Uno strumento decisamente interessante, in grado di migliorare in maniera drastica l’esperienza audiovisiva della TV.

Grazie ad uno sconto del 38% la Philips B8405/10 è acquistabile su Amazon a soli 152,57 euro per un risparmio di ben 93,32 euro.