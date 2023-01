Porta il tuo business ovunque con myPOS Go

myPOS Go è il POS portatile e leggero di myPOS perfetto per le piccole attività e per i liberi professionisti costantemente in movimento.

Con myPOS Go potrai portare ovunque con te il tuo business e accettare con facilità ogni tipo di pagamento: Contactless, Chip&PIN e con banda magnetica.

myPOS Go funziona con una scheda SIM dati integrata che consente una connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza costi aggiuntivi.

Riceverai i pagamenti sul tuo conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi e potrai inviare ricevute digitali via email o SMS direttamente dal terminale POS. Potrai anche tenere traccia delle prestazioni individuali dello staff e dividere così le mance facilmente.

Oltre al prezzo una tantum di 39,00 euro per il dispositivo, non dovrai pagare alcun canone per utilizzare myPOS e non avrai alcun vincolo contrattuale, pagherai solo una commissione sulle transazioni effettuate.

A differenza di altre soluzioni sul mercato, i terminali di pagamento myPOS sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo per accettare pagamenti.

Per iniziare ad usare myPOS Go basterà ordinare il tuo terminale POS dal negozio online di myPOS: lo riceverai in 3 giorni lavorativi. Una volta creato e verificato il tuo conto aziendale, potrai iniziare ad accettare pagamenti in negozio e online con l’accredito istantaneo.

La registrazione del conto online con myPOS richiede meno di 5 minuti, otterrai un conto e-money con un IBAN dedicato in 14 valute. Il conto aziendale myPOS è gratuito ed avrai inclusa gratuitamente una Carta Business VISA per un accesso istantaneo ai fondi ricevuti.

Per conoscere l’offerta completa di myPOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.