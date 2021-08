Porta la tua musica sempre in tasca con lo speaker JBL Clip 4 in offerta

Quello che vogliamo suggerirti in questo articolo è uno degli speaker Bluetooth più pratici e compatti attualmente disponibili sul mercato. Stiamo parlando del JBL Clip 4, un altoparlante piccolo, sottile e con moschettone integrato ideale da portare letteralmente ovunque, oggi proposto da Amazon al prezzo più basso di sempre.

Altoparlante Bluetooth JBL Clip 4: caratteristiche tecniche

JBL è un’azienda che senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, quando si parla di qualità audio è ormai una garanzia. Il Clip 4 non delude le aspettative: nonostante un design estremamente compatto ospita un driver da ben 5 Watt. Rispetto al modello precedente, aumentano notevolmente i bassi, risultando corposi senza però intaccare le frequenze alte e medie. Molto comodi i tre comandi frontali, di dimensioni generose per un facile accesso, che permettono di gestire volume e tracce audio. Ottimo il moschettone integrato che permette di agganciarlo praticamente ovunque. Si tratta di una soluzione perfetta per chi adora camminare e desidera ascoltare la musica durante un’escursione o una gita fuoriporta.

Una delle feature più rilevanti, tuttavia, è sicuramente l’impermeabilità. L’altoparlante, infatti, è certificato IP67, ovvero resistente sia all’acqua che alla polvere. Questo significa che può essere utilizzato praticamente in qualsiasi ambiente. Non sarà un problema qualche schizzo d’acqua a bordo piscina, così come la sabbia durante una giornata in spiaggia. Molto comodo anche per chi volesse utilizzarlo sotto la doccia. Insomma, un prodotto estremamente pratico, perfetto per portare la propria musica sempre con sé, senza correre il rischio di danni dovuti all’ambiente circostante.

Grazie ad uno sconto del 33% il Clip 4 è acquistabile su Amazon a soli 39,99 euro con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino per la versione nera.