Porta ovunque il tuo business con MyPOS

Sei a capo di un’attività commerciale e vuoi acquistare un POS che possa aiutarti al meglio nella gestione dei pagamenti dei tuoi clienti? Per aiutare imprese e negozi, myPOS nasce come strumento ideale per garantire risultati ottimali per queste esigenze. Cosa contraddistingue MyPos dai comuni POS presenti sul mercato? A differenza dei vecchi pos, i terminali myPOS sono wireless e accettano pagamenti contactless, banda magnetica e Chip&Pin.

Tuttavia, per offrirti un servizio ottimizzato i POS sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati ad altri dispositivi. Finora hai dovuto pagare un sacco di soldi per poter coprire le spese legate al dispositivo? Con i terminali MyPOS puoi finalmente dire addio a qualsiasi problema.

I dispositivi myPOS sono anche dotati di una SIM dati 3G e 4G gratuita e in caso di necessità puoi tranquillamente collegarli al Wi-Fi. Tuttavia, non avrai nessun problema per i pagamenti dato che myPOS accetta carte Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard, American Express o UnionPay.

Che aspetti? Scegli il terminale più adatto alle tue esigenze e provalo per 30 giorni. Se non sei soddisfatto avrai la possibilità di restituirlo senza problemi. MyPOS ti offre anche 1 anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione, nel caso tu lo vorrai.

Se sei alla ricerca di un POS che possa finalmente permetterti di accettare qualsiasi pagamento con carta, semplificando al tempo stesso tutte le procedure ad esso collegate, procedi con l’acquisto di MyPOS: siamo sicuri che rimarrai soddisfatto e riuscirai a gestire come non hai mai fatto prima d’ora tutti i pagamenti dei tuoi clienti.

Ad esempio, puoi acquistare a soli 29 euro (iva inclusa) il myPOS Go 2, POS portatile, leggero, pratico e funzionale risparmiando sul prezzo di listino iniziale pari a 39 euro.

