Portafoglio per smartphone? TUO anche se non hai iPhone (7€)

Da quando Apple ha introdotto il MagSafe ti sarà capitato di vedere qualcuno con il portafoglio magnetico. Incuriosito ti sarei chiesto “è comodo?”, io ti dico che è la fine del mondo soprattutto se non ami girare con roba nelle tasche e vuoi avere la carta sempre a portata di mano. Non ti preoccupare, anche se non hai un iPhone questa soluzione può diventare tua grazie a questo portacarte universale.

Semplice quando sensazione, lo adatti a qualunque smartphone e non rischi di perderlo: è sicuro al 100%. Vista la promozione in corso su Amazon ti faccio sapere che può diventare tuo con soli 7,99€. Collegati al volo e approfitta del 20%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Portafoglio per smartphone: prendi le misure e poi vai alla grande

Questo modellino che ho scovato su Amazon è geniale. Viene commercializzato per gli altri modelli Apple che non hanno il MagSafe, ma se le misure lo permettono, lo puoi montare su qualsiasi dispositivo tu abbia. Realizzato in pelle di alta qualità un materiale strechy, è comodo e sicuro.

Come si installa? Sul retro è presente un adesivo veramente forte che lo tiene saldo e sicuro sul retro del tuo smartphone o della cover. Tuttavia sappi che nonostante la forte tenuta, grazie alla particolare tecnologia usata riesce ad essere riutilizzabile. Ciò significa che lo puoi staccare e riattaccare in un secondo momento o cambiare cover e averlo comunque con te.

Al suo interno ci puoi conservare un documento, una carta o un abbonamento. In questo modo lo hai sempre a portata di mano quando ti serve.

Fai attenzione a un solo dettaglio: prima di attaccarlo al tuo smartphone assicurati di aver pulito bene la zona e averla sgrassata, in questo modo raggiungerai la giusta tenuta.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati subito su Amazon dove puoi acquistare il tuo portafoglio per smartphone a soli 7,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.