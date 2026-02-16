Portafoglio perso? Mai più con Air Card a 19€ per Android e iOS

Se hai pensato di acquistare un AirTag di Apple per salvaguardare il tuo portafoglio: fermati subito! Non c’è bisogno di acquistare l’accessorio di Casa Cupertino: anche se comodo, ha diversi svantaggi come il fatto che funzioni solo se possiedi un iPhone. La soluzione ideale è a portata di tasca, in tutti i sensi, e si chiama Air Card. Agli occhi più comuni sembra una classica carta da pagamento e, invece, funziona a tutti gli effetti come un tracker. Impossibile non apprezzarla e volerla. Spunta subito il coupon su Amazone falla tua a soli 19,19€ subito.

Air Card: il tracker più sottile che ci sia

Invece di rendere il tuo portafoglio più ingombrante, mettilo al sicuro in modo intelligente. Air Card è uno smart tracker che monitora ogni movimento del tuo accessorio e ti rende partecipe di ogni posizione in cui si trova. Perderlo, quindi, diventa impossibile. Perché preferire questa alternativa al più famoso AirTag di Apple? Per due semplici motivazioni:

è sottile , non pesa e lo puoi usare sia nel portafoglio che in borsa o ovunque tu voglia senza dare nell’occhio;

, non pesa e lo puoi usare sia nel portafoglio che in borsa o ovunque tu voglia senza dare nell’occhio; la sua compatibilità è alta e funziona sia con Apple Dov’è che con Google Find Hub se hai Android.

Il sistema creato da VOCOLinc funziona in modo estremamente semplice: inseriscilo nel portafoglio, abbinalo al tuo smartphone ed il gioco è fatto. Potrai subito monitorare i movimenti e se avrai bisogno di sapere dove si trova il tuo oggetto, potrai farlo suonare. Il tracker funziona su lunghe distanze ed è completo di modalità di Smarrimento per essere avvisato quando viene localizzato. In più è completamente impermeabile ed è dotato di batteria ricaricabile attraverso il sistema MagSafe. La batteria, in linea di massima, ha una durata di un anno con una ricarica.

L’offerta ti aspetta su Amazon

Spuntare il coupon in pagina è la mossa giusta: acquista subito la tua Air Card per non perdere mai più il tuo portafoglio. Mettila in carrello a soli 19,19€ su Amazon.