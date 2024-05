Portatile, COMPLETO: mini Hub USB 8in1 di D-LINK scontato del 59%

Un mini Hub USB con connettore di tipo C da usare su qualunque prodotto e sbloccare funzionalità aggiuntive. Comodo? Senza ombra di dubbio soprattutto quando, ormai, il mercato ci mette a disposizione sempre meno entrate e modalità di connessione sui laptop e notebook moderni. D-Link colpisce nel cuore del problema con questo accessorio indispensabile e pratico da avere sempre dietro.

Mini Hub USB da usare su qualunque dispositivo

Il connettore di tipo C è la caratteristica principale di questo Hub USB e che ti permette di usarlo su una miriade di dispositivi diversi e marchi differenti. Tra questi, naturalmente, i MacBook di Apple. Connettilo ed entra subito in funzione offrendoti 8 possibilità diverse.

Per usare periferiche, connettere chiavette USB A, stampanti e tutto il resto… beh, è indispensabile! In modo particolare hai a disposizione:

una porta HDMI 4K e supporto 1080p

e supporto 1080p due porte USB 3.0

una porta USB 2.0,

un Lettore di Schede SD e MicroSD,

e una Porta Rete fino 1 Gbps,

entrata USB C per ricarica fino ai 100 W.

Trattandosi di un prodotto D-Link puoi stare certo che la qualità è di casa e con il suo corpo in metallo, il prodotto non solo è resistente ma anche duraturo per portarlo con te negli ani.

