Portatile Lenovo (Ryzen 7, 15GB/1TB, W11): che sconto

Lo sconto in esclusiva su Amazon per Lenovo IdeaPad Slim 3 rende il notebook un vero affare. Come si può intuire già dal nome, il design sottile e leggero è tra i suoi punti di forza, ma nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte hardware, grazie a un comparto hardware di fascia alta. Oggi lo puoi acquistare con un’offerta dedicata che lo rende molto conveniente. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Lo sconto di Amazon sul notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 7 7730U con scheda grafica integrata, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti con Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 3.2 Gen 1 Type-C, lettore SD, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata e tecnologia RapidCharge per la ricarica rapida. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lo sconto di Amazon applicato in automatico porta Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo finale a soli 699 euro. La colorazione è Arctic Grey, un’esclusiva dell’e-commerce. Si tratta di un notebook con tutte le carte in regola per la produttività quotidiana, la creazione dei contenuti, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero.

Se si effettua subito l’ordine, il prodotto sarà consegnato direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne ora, mettendo il portatile nel carrello prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.