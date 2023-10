Portatile Lenovo (Intel Core i5, W11, Office): occhio allo sconto

Il portatile giusto per studio e produttività di base è in sconto su Amazon: è il notebook di Lenovo fornito con sistema operativo Windows 11 Pro e pacchetto Office 2021 Professional preinstallato. Oggi lo puoi acquistare a un prezzo davvero interessante, grazie alla promozione in corso sull’e-commerce.

Notebook in offerta: questo Lenovo ha tutto

Tra le specifiche tecniche vale la pena segnalare il display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM, l’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, la webcam HD 720p, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In omaggio con il notebook Lenovo anche un mouse wireless e una pendrive da 32 GB per il trasferimento dei file, il tutto al prezzo finale di 445 euro invece di 519 euro come da listino, grazie allo sconto applicato in automatico sull’e-commerce.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Chi vuole approfittare dell’occasione ed effettua subito l’ordine riceverà il portatile molto presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.