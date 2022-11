Questo portatile top di gamma è scontato di 300€

Non il solito laptop: il modello HUAWEI MateBook 16s è un top di gamma assoluto, in grado di sprigionare una potenza di calcolo sufficiente a gestire anche i carichi di lavoro più impegnativi. Con sistema operativo Windows 11 preinstallato, oggi è in vendita con uno sconto di ben 300 euro per la Settimana del Black Friday su Amazon.

HUAWEI MateBook 16s: l’affare Amazon di oggi

Tra le specifiche tecniche troviamo un ampio display touch 2,5K da 16 pollici, il potente processore Intel Core i4-12700H con GPU Intel Iris Xe, ben 16 GB di RAM LPDDR5 e una SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porte USB 3.2 Type-A e Type-C con Thunderbolt 4 e DisplayPort, tastiera retroilluminata, webcam 1080p con microfono, altoparlanti stereo e una grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla Settimana del Black Friday su Amazon, hai la possibilità di acquistare il laptop MateBook 16s di HUAWEI al prezzo di 1.399 euro con un risparmio di 300 euro rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito entro questa settimana sarà sulla tua scrivania.

