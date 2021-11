Portatili Teclast: i 5 modelli in super sconto Black Friday Amazon

Se stai cercando un nuovo computer portatile, senza dubbio su Amazon ti sarai imbattuto nei prodotti Teclast. In questo articolo abbiamo voluto raccogliere quelli che riteniamo i migliori da acquistare durante questa giornata di Black Friday. Le ragioni sono molteplici, ma quella fondamentale è una soltanto: il rapporto qualità/prezzo. Teclast è un’azienda che si fonda sul rapporto qualità/prezzo, riuscendoci meglio di chiunque altro. I suoi laptop rappresentano alcune delle migliori soluzioni per chi desidera un buon computer ad un prezzo accessibile. Tutti i modelli riportati di seguito, infatti, sono portatili dal costo decisamente contenuto, ma che svolgono egregiamente le funzioni per cui sono stati concepiti. Inoltre, sono (quasi) tutti aggiornabili al nuovo Windows 11, con la possibilità di effettuare gratuitamente l’upgrade non appena sarà disponibile. Questo è il motivo per cui abbiamo pensato che fosse giusto offrire un punto di riferimento a tutti coloro che hanno un budget limitato e vogliono ottenere il massimo possibile. Andiamo a vedere quindi i diversi modelli elencati per fascia di prezzo.

Teclast F7S

Il Teclast F7S rappresenta il modello più economico della gamma, con delle specifiche tutto sommato accettabili seppure senza enormi pretese. Il processore che equipaggia il computer è un Intel Celeron N3350 dual-core con una frequenza massima di 2,4GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 2280 da 128GB aggiornabile con uno più capiente. Ottimo il display da 14 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS che garantisce una buona esperienza sia per la produttività che per l’intrattenimento. La tastiera ha un layout esteso, mentre il touchpad decisamente generoso consente una gestione fluida e precisa del puntatore. La connettività è piuttosto essenziale con due porte USB 3.0 ed un lettore di schede. Tuttavia, non manca una pratica porta mini HDMI che consente di collegare un secondo monitor per un’area di lavoro più ampia, ideale soprattutto per i professionisti. Non mancano naturalmente il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Considerevole la batteria da 38Wh che consente un utilizzo misto di ben 7 ore. Nel complesso, uno dei migliori entry-level per chi desidera una macchina affidabile per lo studio ed il lavoro d’ufficio, ad un prezzo estremamente basso. Soluzione perfetta anche per l’intrattenimento attraverso i contenuti multimediali, magari in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+. Si tratta dell’unico modello che allo stato attuale non consente l’aggiornamento ufficiale a Windows 11, seppur Microsoft ha già pubblicato una guida su come aggiornare manualmente.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Teclast F7S è disponibile su Amazon a soli 259,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

Teclast F7Plus3

Il Teclast F7Plus3 rappresenta l’ultima revisione di uno dei modelli di maggior successo dell’azienda. Si tratta di un laptop che fa della portabilità uno dei suoi punti di forza. Il display offre una diagonale da 14 pollici con risoluzione anche in questo caso Full HD e tecnologia IPS. Questo, unito ad uno spessore di soli 20mm ed un peso complessivo di soli 1,3 chilogrammi, lo rendono uno degli ultrabook più compatti e leggeri in questa fascia di prezzo. Il processore in questo caso è un Intel Celeron N4120 quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. Ad accompagnarlo ci sono 8GB di memoria RAM ed un SSD aggiornabile da 256GB. Rispetto al modello precedente quindi ritroviamo una CPU decisamente più prestante, grazie ad un raddoppio dei core, ed uno spazio di archiviazione maggiore. Anche la batteria in questo caso migliora, un’unità da 45Wh in grado di garantire una maggiore autonomia, indispensabile anche per fornire la giusta potenza all’hardware. Il processore, inoltre, è inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft, e consente l’aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena sarà disponibile. La connettività rimane pressoché invariata così come il peso e lo spessore. Le differenze quindi, più che dal punto di vista estetico, sono sul piano prestazionale. Si tratta pur sempre di un prodotto a basso costo, ma dalle ottime potenzialità sia per i professionisti che per gli studenti che necessitano di gestire un numero consistente di finestre aperte.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un coupon di 20 euro, è possibile acquistare il Teclast F7Plus3 a soli 319,99 euro su Amazon per un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino.

Teclast F15Plus2

Il Teclast F15Plus2 non è altro che una versione più grande dell’F7Plus3. Le specifiche, infatti, rimangono invariate: mantiene il processore Intel Celeron N4120 così come gli 8GB di memoria RAM e i 256GB di SSD. Il display in questo caso è da 15,6 pollici, garantendo un’area di visione leggermente più ampia rispetto al precedente modello, senza variazioni incisive sulla portabilità. I bordi, infatti, sono spessi solo 7mm lasciando un elevato rapporto corpo-display che consente di mantenere un formato decisamente compatto. Aumentano, infatti, leggermente solo il peso e lo spessore in questo caso rispettivamente di 1,65 chili per 21mm. Troviamo, però, un’interessante aggiunta sul fronte della connettività. Le porte rimangono identiche alla variante più piccola, con in più una porta USB Type-C. Per il resto non c’è molto altro da dire, i computer si equivalgono sul piano prestazionale, offrendo una macchina ideale per le attività quotidiane.

Grazie ad uno sconto del 15%, che si somma ad un coupon di 30 euro, il Teclast F15Plus2 è disponibile su Amazon a soli 326,99 euro per un risparmio di ben 93 euro sul prezzo di listino.

Teclast TBolt F15PRO

Con il TBolt F15PRO, Teclast propone un prodotto che punta sulle prestazioni, pur mantenendo un prezzo conveniente. Si tratta, infatti, del top di gamma dell’azienda con prestazioni nettamente superiori ai modelli precedenti mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo che lo contraddistingue. In questo caso il processore che alimenta il computer è un Intel Core i3-1005G1 dual-core accompagnato da 12GB di RAM e un SSD da 256GB e basato sul nuovo nodo a 10nm di Intel. Questo consente un notevole miglioramento in termini di prestazioni, grazie ad un elevato IPC con un consumo di soli 15W. Ne deriva che l’impatto sulla batteria è decisamente più contenuto garantendo un’autonomia di circa 9 ore. Il display è da 15,6 pollici Full HD IPS con un pannello in vetro curvo 2,5D. Questo è accompagnato da un GPU UHD Graphics 600 che consente anche qualche sessione leggera di gaming. Il layout della tastiera è completo, ed include anche il tastierino numerico. Molto più estesa la connettività che include due porte USB 3.0 ad alta velocità, un’uscita HDMI standard che consente di collegare un secondo monitor 4K e perfino una porta RJ45 per la rete via cavo. Si tratta naturalmente di una soluzione dedicata a chi non desidera esclusivamente un laptop compatto ed economico, ma anche una macchina in grado di offrire ottime performance in ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un coupon di 30 euro, il Teclast TBolt F15PRO può essere acquistato su Amazon a soli 428,99 euro per un risparmio di ben 111 euro sul prezzo di listino.

Teclast X6 Plus

Chiude questa selezione di laptop il Teclast X6 Plus, un convertibile 2 in 1 davvero interessante soprattutto per il display. Partendo proprio da quest’ultimo, ritroviamo uno schermo da 12,6 pollici con una risoluzione di 2880×1920, molto vicina al 3K in grado di offrire una definizione davvero eccezionale. È, inoltre, un display touchscreen a 10 punti che consente di utilizzare il computer in modalità tablet con una fluidità e reattività davvero notevoli. In questo caso il processore è un Intel Celeron N4100, con prestazioni paragonabili a quelle dell’F7Plus3 in grado di offrire un’ottima esperienza in qualsiasi circostanza. La memoria RAM ammonta ad 8GB affiancata da 256GB di ROM per l’archiviazione. Il peso è di soli 860 grammi rendendolo senza dubbio il più compatto e comodo da trasportare tra tutti quelli proposti. Davvero eccezionale la connettività che offre due porte USB 3.0 ed una porta Type-C con supporto al Power Delivery che consente di collegare un HUB USB così da ottenere il massimo della versatilità. Non mancano naturalmente Wi-Fi e Bluetooth ed un pratico lettore per microSD che consente di espandere la memoria. La dotazione è a dir poco completa ed include oltre alla tastiera, rigorosamente staccabile, anche uno stilo che permette di sfruttare tutte le funzionalità di Windows basate sull’input penna. Per l’utilizzo professionale è probabilmente il dispositivo più flessibile grazie ai due diversi utilizzi consentiti dal touchscreen.

Grazie ad uno sconto del 14%, il Teclast X6 Plus può essere acquistato su Amazon a soli 429,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

