Come vedere Porto-Inter in streaming (Champions)

Porto-Inter è il match che assegnerà il passaggio ai quarti di Champions League, il ritorno degli ottavi di finale che all’andata hanno visto la squadra milanese superare gli avversari per 1-0 nell’incontro di San Siro, grazie alla rete di Lukaku. Il fischio d’inizio è in programma per le 21:00 di martedì 14 marzo, con la diretta trasmessa da Sky e NOW a disposizione di tutti i tifosi e degli appassionati del grande calcio internazionale.

Champions League: guarda Porto-Inter in streaming

I due club arrivano all’appuntamento dopo i rispettivi turni di campionato chiusi in modo differente: i biancoblu hanno superato l’Estoril Praia di fronte al loro pubblico, mentre i nerazzurri sono scivolati nella trasferta contro lo Spezia, perdendo punti importanti.

Sono diverse le alternative a disposizione di chi vuol guardare la partita. La prima è quella già citata, il live di Sky e NOW. La seconda, invece, è quella che passa dallo streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ancora, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Canale 5 dove è visibile in chiaro. In tutti i casi è possibile contare sulla telecronaca in italiano.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Conceição e Inzaghi, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Porto (4-4-2): Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu;, Otavio, Grujic, Uribe, Galeno, Pepe, Taremi;

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez.

In perfetto equilibrio il pronostico: 36% di probabilità per la vittoria di una delle due squadre, 28% assegnato all’ipotesi supplementari. Per scoprire come andrà, potrai seguire il match su NOW.

Ricordiamo che il sorteggio per gli abbinamenti ai quarti di finale andrà in scena venerdì 17 marzo. Allora conosceremo la composizione del tabellone che porterà alla finale di Istanbul.

