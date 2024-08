POS a canone zero e 1% di commissioni: l'offerta di Axerve

Se sei alla ricerca di un POS di ultima generazione per la tua attività, ti segnaliamo Smart POS Easy, l’offerta di Axerve a canone zero e l’1% di commissioni. Al centro della promozione c’è lo Smart POS PAX A920 Pro, per i suoi servizi innovativi e la certificazione PCI PTS 5.x. che lo pone ai vertici della classifica dei POS più sicuri.

La tariffa proposta da Smart POS Easy è molto semplice da ricordare. Non ci sono costi fissi da sostenere, l’unica spesa riguarda la commissione pari all’1%, a cui si aggiunge l’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro. Per quanto riguarda il prezzo del POS, quest’ultimo è in vendita al prezzo di 100 euro (pagamento unico).

Smart POS Easy: l’offerta di Axerve con POS a canone zero

Il POS proposto da Axerve nell’ambito dell’offerta Smart POS Easy include una SIM che si connette in automatico alla rete 4G dell’operatore in grado di offrire la migliore copertura locale. Comprende inoltre una stampante, oltre che la compatibilità con la connessione alla rete Wi-Fi presente nel negozio. A tutto questo si aggiunge poi l’inclusione del traffico dati e l’assenza di costi per le chiamate.

Tra i principali punti di forza dell’offerta targata Axerve si annovera la dashboard online myStore. Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, i titolari dell’attività possono monitorare in tempo reale le transazioni, gestire in maniera efficace di pagamenti, nonché visualizzare e scaricare le fatture.

Un altro elemento distintivo è l’accredito su qualsiasi conto corrente italiano. L’accredito avviene entro il giorno lavorativo successivo all’incasso e non è necessario aprire un nuovo conto.

Puoi verificare ulteriori dettagli sull’offerta Smart POS Easy su questa pagina dedicata del sito ufficiale Axerve.