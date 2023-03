POS a canone zero e commissioni ridotte: ecco l'offerta di Axerve

I pagamenti con carta in Italia continuano a crescere e, per gli esercenti, diventa sempre più importante capire quale POS conviene scegliere per ridurre costi e commissioni. Si tratta di una scelta fondamentale che può garantire una riduzione netta della spesa per il POS.

L’offerta su cui puntare in questo momento arriva da Axerve che propone POS Easy. Si tratta di un POS di nuova generazione che presenta canone zero ed appena un 1% di commissioni sul transato. Il servizio proposto da Axerve include il terminale Android PAX A910 con connettività Wi-Fi e 4G e supporto alla stampa dello scontrino incluso.

Per l’acquisto del terminale, dotato di un ampio display touch, è prevista una spesa iniziale di 100 euro + IVA. Non sono previsti ulteriori costi per chi sceglie l’offerta di Axerve. Per accedere a POS Easy è possibile seguire una semplice procedura online, disponibile dal link qui di sotto.

POS Easy di Axerve: ecco perché conviene attivare quest’offerta

L’offerta proposta da Axerve è molto conveniente. Per i clienti c’è:

un POS senza canone mensile e, quindi, senza alcun costo da sostenere anche se non si effettuano transizioni

e, quindi, senza alcun costo da sostenere anche se non si effettuano transizioni commissioni pari ad appena 1% sul transato, senza importi fissi e a prescindere dalla tipologia di carta

sul transato, senza importi fissi e a prescindere dalla tipologia di carta POS Android PAX A910 con supporto Wi-Fi + 4G e stampa dello scontrino

con supporto Wi-Fi + 4G e stampa dello scontrino monitoraggio dei pagamenti tramite la dashboard Axerve myStore

costo iniziale per l’acquisto del POS pari a 100 € + IVA

Per accedere all’offerta di Axerve è possibile seguire una semplice procedura online:

Il POS proposto da Axerve può essere richiesto da liberi professionisti e ditte individuali, qualsiasi tipo di società ed anche da B&B occasionali e persone fisiche senza partita IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.