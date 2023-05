POS Axerve, zero canone e commissioni all'1%

Axerve si impegna a creare offerte dedicate a tutte le imprese, trasparenti e facile da attivare. Se sei alla ricerca di una nuova offerta, puoi scegliere POS Easy a commissioni, con l’ 1% di commissioni, zero canone e POS Android. Non a caso, il POS Easy a commissioni può essere richiesto sia da liberi professionisti che da ditte individuali, oltre che dalle società come SPA o SRL.

Vuoi richiedere online l’offerta POS Easy a commissioni e non sai come fare? Non preoccuparti, basteranno pochi e semplici passaggi.

Ti basta compilare il form di richiesta in tutte le sue parti. I contratti di acquiring e di noleggio del dispositivo sono disponibili già compilati con le informazioni fornite durante la richiesta del POS e si firmano digitalmente. Una volta terminata la procedura richiesta, il POS verrà spedito direttamente pronto all’uso.

Nell’arco di pochi giorni avrai a disposizione un POS di ultima generazione con fotocamera integrata adatto a qualsiasi gestione dei sistemi di pagamento. Grazie alle tecnologie di cui è dotato (display touchscreen, GPS, 4G, Wifi e sistema operativo Android) lo Smart POS PAX A910 è in grado di offrire funzionalità, servizi innovativi con la massima sicurezza. Per ottimizzare le prestazioni viene anche inclusa una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore prescelto.

Con l’offerta POS Axerve Easy a commissioni, non paghi nessun canone ma solo una commissione dell’1% sulle transazioni effettuate con il POS, oltre a 16 € di bollo una tantum per l’attivazione del servizio.

Per gestire e avere a portata di mano tutti i pagamenti incassati tramite POS, l’interfaccia intuitiva della Dashboard Mystore ti consente di avere tutti i pagamenti sotto controllo. Potrai dunque monitorare le tue transazioni con il POS, gestire i pagamenti e visualizzare e scaricare le fatture in modo semplice e sicuro. Non dimenticare che Axerve mira a soddisfare tutte le tue esigenze e proprio per questo non impone nessun vincolo né costi aggiuntivi in caso di recesso.

